Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 11 марта

Программа «Чудо техники» представляет
топ-5 новинок из мира науки и технологий.
5. Робот-пожарный
Ученые из Италии и Швейцарии опубликовали видео испытаний робота-пожарного, которого уже научили кое-каким профессиональным навыкам. Он управляется оператором-человеком, правда, еле держится на ногах и вообще нескоро станет реальным помощником для настоящих пожарных. Но цель, которую преследуют авторы разработки,
однозначно благородна.
4. Бассейн лучше
Любовь к купанию в море может быть небезопасной. Ученые из британского Университета Эксетера опубликовали уже не первую работу, в которой констатируют повышенную заболеваемость кишечными и ушными инфекциями у тех, кто регулярно плавает в открытой воде. Исследователи отмечают, что уровень загрязнения морей существенно вырос за последнее время, и явно склоняются к тому, что лучше поплавать в бассейне.
3. Робот-змея
Новое слово в робототехнике сказали разработчики из Гарварда. Они опробовали способ передвижения при помощи чешуйчатой кожи — ее выступы цепляются за поверхность, благодаря чему робот ползет. Как говорят создатели, такой принцип может быть полезен для спасательных служб, а в миниатюрной версии робот-змея способен путешествовать и по кровеносным сосудам человека, доставляя лекарства или проводя операции.
2. Намордник для человека
Небольшая компания из Киева собирается вывести на мировой рынок устройство, которое должно убрать значительную часть шума в офисах и других общественных местах. Это гарнитура, закрывающая рот при разговоре по телефону. Как говорят авторы, система блокирует звуки так, что речь становится неразборчивой уже на расстоянии метра. При этом внутри стоят микрофоны, которые улавливают все и передают собеседнику. В итоге разговор никому не мешает, а сам говорящий может не выходить в коридор, если желает сохранить тему в тайне.
1. Дроны-модники
Итальянские дизайнеры ввели дроны в мир высокой моды. На недавнем показе в Милане беспилотники продемонстрировали новую коллекцию сумок. Выглядело это довольно устрашающе, да и прошло все с задержкой на 45 минут. Организаторы сначала долго называли про громкой связи имена пользователей, которые не отключили (вопреки просьбе) раздачу Wi-Fi на своих смартфонах. Помехи могли создать проблемы для дронов. В итоге все прошло без сбоев. Беспилотники, очевидно, признаны достаточно гламурными, чтобы иногда работать вместо моделей. Подробности — в программе «Чудо техники».
Ученые из Италии и Швейцарии опубликовали видео испытаний робота-пожарного, которого уже научили кое-каким профессиональным навыкам. Он управляется оператором-человеком, правда, еле держится на ногах и вообще нескоро станет реальным помощником для настоящих пожарных. Но цель, которую преследуют авторы разработки,
однозначно благородна.
4. Бассейн лучше
Любовь к купанию в море может быть небезопасной. Ученые из британского Университета Эксетера опубликовали уже не первую работу, в которой констатируют повышенную заболеваемость кишечными и ушными инфекциями у тех, кто регулярно плавает в открытой воде. Исследователи отмечают, что уровень загрязнения морей существенно вырос за последнее время, и явно склоняются к тому, что лучше поплавать в бассейне.
3. Робот-змея
Новое слово в робототехнике сказали разработчики из Гарварда. Они опробовали способ передвижения при помощи чешуйчатой кожи — ее выступы цепляются за поверхность, благодаря чему робот ползет. Как говорят создатели, такой принцип может быть полезен для спасательных служб, а в миниатюрной версии робот-змея способен путешествовать и по кровеносным сосудам человека, доставляя лекарства или проводя операции.
2. Намордник для человека
Небольшая компания из Киева собирается вывести на мировой рынок устройство, которое должно убрать значительную часть шума в офисах и других общественных местах. Это гарнитура, закрывающая рот при разговоре по телефону. Как говорят авторы, система блокирует звуки так, что речь становится неразборчивой уже на расстоянии метра. При этом внутри стоят микрофоны, которые улавливают все и передают собеседнику. В итоге разговор никому не мешает, а сам говорящий может не выходить в коридор, если желает сохранить тему в тайне.
1. Дроны-модники
Итальянские дизайнеры ввели дроны в мир высокой моды. На недавнем показе в Милане беспилотники продемонстрировали новую коллекцию сумок. Выглядело это довольно устрашающе, да и прошло все с задержкой на 45 минут. Организаторы сначала долго называли про громкой связи имена пользователей, которые не отключили (вопреки просьбе) раздачу Wi-Fi на своих смартфонах. Помехи могли создать проблемы для дронов. В итоге все прошло без сбоев. Беспилотники, очевидно, признаны достаточно гламурными, чтобы иногда работать вместо моделей. Подробности — в программе «Чудо техники».
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