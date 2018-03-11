Матрас-колыбелька и эмаль для ванны: проверка рекламных обещаний

Специалисты проверили
колыбельку-матрасик, убаюкивающую младенцев, средство для самостоятельного обновления эмали на старой ванне и свечи зажигания, экономящие топливо.
Спокойный сон новорожденного — вещь бесценная, это знает любой родитель. Обеспечить такое счастье всего за 4 тысячи рублей обещает российская компания, производящая матрас-кокон. Реклама Уверяет, что здесь младенец будет чувствовать себя лучше, чем в обычной кроватке. Упругая поверхность обеспечивает физиологичную позу, схожую с положением в утробе: ножки приподняты в коленях, голова под наклоном.
Впервые такую конструкцию придумали французы. И она активно применяется не только родителями, но и врачами. Насколько хорош российский аналог? Детский ортопед Дмитрий Мямлин в целом отечественным коконом доволен. Он отмечает, что в такой позе животику малыша действительно комфортнее, правда, есть сомнения, что использовать матрас можно будет до 6-месячного возраста, как заявляет производитель.
Вернуть старой ванне былой лоск обещает производитель недорогого средства (всего 256 рублей), в состав которого входит акриловая эмаль. Этот компонент используют и при профессиональной реставрации ванн. Александр Вишняков уже 8 лет занимается реставрацией ванн. Подобные баллончики с эмалью считает пустой тратой времени и денег.
Чтобы вернуть ванне белизну, понадобилось три баллончика. Глубокие царапины никуда не делись, просто стали белее, а еще появились разводы. Насколько устойчивым получается такое покрытие? Оказалось, что срок службы — от года до двух лет.
Возможно ли увеличить мощность двигателя и сократить расход бензина, поменяв свечи зажигания? Реклама уверяет, что возможно, надо лишь применить инновационную модель с дополнительной конструкцией в виде конуса, который якобы позволяет избавиться от неравномерного горения смеси в цилиндрах. В результате топливо расходуется эффективнее, а характеристики двигателя улучшаются. Цена комплекта из 4 штук в зависимости от модели машины — от 1300 до 4000 рублей. Житель Подмосковья Дмитрий поставил такие свечи год назад. Он уверяет, что сразу ощутил разницу.
Автомобильный мастер из Ульяновска Наиль Порошин измерил количество выбросов. Показатель действительно снизился, пусть и всего на половину процентного пункта. Небольшая экономия топлива тоже есть. Автомеханику Рубену Ваулину подобный эксперимент едва не стоил машины. После замены свечей она ехала с трудом, на приборной панели загорелась лампочка «проверьте мотор». Опыт пришлось прервать. По телефону представители компании предложили бесплатно заменить бракованный комплект.
Разработчик этих свечей Евгений Бугаец уверяет, что проблему нестабильного качества его компания уже решила, отказавшись от ненадежного производства в Китае. Отныне изобретатель и его команда не мастерят товар с нуля, а делают тюнинг популярных, уже существующих свечей.
Эксперт автомобильного журнала Михаил Колодочкин полон скепсиса. Он говорит, видел много подобных разработок — без электродов, с просверленными дырочками, но ни одна рекламных обещаний не оправдала. Не исключено, что в некоторых случаях и на некоторых моделях машин новинка может проявлять себя хорошо, но реального эффекта своими глазами увидеть не удалось. Подробности — в программе «Чудо техники».
Впервые такую конструкцию придумали французы. И она активно применяется не только родителями, но и врачами. Насколько хорош российский аналог? Детский ортопед Дмитрий Мямлин в целом отечественным коконом доволен. Он отмечает, что в такой позе животику малыша действительно комфортнее, правда, есть сомнения, что использовать матрас можно будет до 6-месячного возраста, как заявляет производитель.
Вернуть старой ванне былой лоск обещает производитель недорогого средства (всего 256 рублей), в состав которого входит акриловая эмаль. Этот компонент используют и при профессиональной реставрации ванн. Александр Вишняков уже 8 лет занимается реставрацией ванн. Подобные баллончики с эмалью считает пустой тратой времени и денег.
Чтобы вернуть ванне белизну, понадобилось три баллончика. Глубокие царапины никуда не делись, просто стали белее, а еще появились разводы. Насколько устойчивым получается такое покрытие? Оказалось, что срок службы — от года до двух лет.
Возможно ли увеличить мощность двигателя и сократить расход бензина, поменяв свечи зажигания? Реклама уверяет, что возможно, надо лишь применить инновационную модель с дополнительной конструкцией в виде конуса, который якобы позволяет избавиться от неравномерного горения смеси в цилиндрах. В результате топливо расходуется эффективнее, а характеристики двигателя улучшаются. Цена комплекта из 4 штук в зависимости от модели машины — от 1300 до 4000 рублей. Житель Подмосковья Дмитрий поставил такие свечи год назад. Он уверяет, что сразу ощутил разницу.
Автомобильный мастер из Ульяновска Наиль Порошин измерил количество выбросов. Показатель действительно снизился, пусть и всего на половину процентного пункта. Небольшая экономия топлива тоже есть. Автомеханику Рубену Ваулину подобный эксперимент едва не стоил машины. После замены свечей она ехала с трудом, на приборной панели загорелась лампочка «проверьте мотор». Опыт пришлось прервать. По телефону представители компании предложили бесплатно заменить бракованный комплект.
Разработчик этих свечей Евгений Бугаец уверяет, что проблему нестабильного качества его компания уже решила, отказавшись от ненадежного производства в Китае. Отныне изобретатель и его команда не мастерят товар с нуля, а делают тюнинг популярных, уже существующих свечей.
Эксперт автомобильного журнала Михаил Колодочкин полон скепсиса. Он говорит, видел много подобных разработок — без электродов, с просверленными дырочками, но ни одна рекламных обещаний не оправдала. Не исключено, что в некоторых случаях и на некоторых моделях машин новинка может проявлять себя хорошо, но реального эффекта своими глазами увидеть не удалось. Подробности — в программе «Чудо техники».
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