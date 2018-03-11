Непогода оставила без электричества 25 тысяч жителей Краснодара

В Краснодаре ведутся работы по ликвидации последствий грозы, в результате которой десятки тысяч жителей в ночь на воскресенье остались без электроснабжения, а часть улиц были подтоплены.
В Краснодаре 25 тысяч человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго РФ.
Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «С 21:00 10 марта по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Обесточено трансформаторных подстанций — 114. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 25 тысяч человек)».
Сейчас в Краснодаре около шести градусов тепла. Гроза, обрушившаяся накануне на регион, стала причиной подтопления части улиц в Краснодаре. В настоящее время бригады специалистов ведут аварийно-восстановительные работы.
Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «С 21:00 10 марта по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Обесточено трансформаторных подстанций — 114. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 25 тысяч человек)».
Сейчас в Краснодаре около шести градусов тепла. Гроза, обрушившаяся накануне на регион, стала причиной подтопления части улиц в Краснодаре. В настоящее время бригады специалистов ведут аварийно-восстановительные работы.
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