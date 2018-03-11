При пожаре в деревянном доме в Уфе погибли 2 человека

Пожарные спасли 50 человек из горящего дома в Уфе. Два человека погибли и двое получили ранения.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию регионального управления Следственного комитета РФ, пожар произошел в субботу вечером в двухэтажном деревянном доме на Петрозаводской улице Уфы. Из дома были эвакуированы около 50 жильцов.
Открытое горение было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. После тушения пожара были обнаружены тела двоих мужчин, их личности устанавливают. Два человека были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.
Следственный комитет начал доследственную проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Открытое горение было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. После тушения пожара были обнаружены тела двоих мужчин, их личности устанавливают. Два человека были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.
Следственный комитет начал доследственную проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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