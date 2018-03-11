Умерла бывшая солистка Большого театра Галина Кравченко

Балерина и педагог Галина Кравченко скончалась в Бразилии в возрасте 73 лет.
Сообщение о смерти бывшей солистки балета Большого театра размещено на сайте ГАБТ. Галина Кравченко умерла в субботу в возрасте 73 лет в бразильском городе Жоинвиле, где она жила и работала в последние годы.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, Кравченко с 1964 по 1985 год была солисткой Большого театра. Она была замужем за солистом ГАБТ, народным артистом РСФСР Александром Богатыревым. В 1998 году он выступил инициатором создания Школы Большого театра в Южной Америке, в бразильском городе Жоинвиль.
Катерина Новикова, пресс-атташе Большого театра: «Галина Кравченко скончалась в субботу от рака. Прощание с ней состоялось в тот же день и прошло в Школе Большого театра. Похоронена Кравченко будет в Жоинвиле. Такова воля ее сына».
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, Кравченко с 1964 по 1985 год была солисткой Большого театра. Она была замужем за солистом ГАБТ, народным артистом РСФСР Александром Богатыревым. В 1998 году он выступил инициатором создания Школы Большого театра в Южной Америке, в бразильском городе Жоинвиль.
Катерина Новикова, пресс-атташе Большого театра: «Галина Кравченко скончалась в субботу от рака. Прощание с ней состоялось в тот же день и прошло в Школе Большого театра. Похоронена Кравченко будет в Жоинвиле. Такова воля ее сына».
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