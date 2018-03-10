Ученые и коспирологи строят версии появления «разбившегося НЛО» в Антарктике

Небольшой остров возле берегов Антарктиды, где живут всего несколько человек, оказался в центре внимания мировой прессы. Говорят, здесь упал неопознанный летающий объект размером с пятиэтажный дом.

Ученые не верят в НЛО, но этот случай — исключение, уверяет профессор истории Темплонского университета Дэвид Джекобс.



Дэвид Джекобс, профессор истории Темплонского университета: «Сложно сказать, что это, но оно точно свалилось как с неба. При этом мы все привыкли считать, что НЛО круглое, а у этого объекта вытянутая форма».



Между тем в прессе начали всплывать предположения, что это может быть пропавший малайзийский «Боинг», от которого нашли только крылья. Но где Малайзия, а где Антарктика? Шутники же решили, что это очередной упавший спутник Роскосмоса. Тоже нет. Они все-таки падают ближе к экватору.



Попасть на таинственный остров не так-то просто. Корабль с большой земли приходит сюда раз в полтора месяца, если с погодой повезет. Телефонов и радио нет, а из средств связи только очень слабый Интернет — настолько медленный, что моментальное текстовое сообщение отправляется несколько минут. Тем не менее журналисту НТВ удалось выйти на связь с женщиной, которая прожила на острове 20 лет.



Сара Луркок, жительница острова Южная Георгия: «Мы все в курсе истории про НЛО, но к тому месту не пробраться из-за глубокого снега. Вчера была очень ясная ночь, и я видела несколько падающих звезд и проносящихся спутников, по крайней мере, это я так думаю что это были спутники».



Тем временем Кори Гуд и его коллега Дэвид Вилкок — британские авторы нескольких бестселлеров о секретном устройстве мира — предположили, что Антарктида используется как космический порт теневого правительства мира. Они уверяют, что многие «тамошние корабли» обслуживают космические станции и улетают за пределы Солнечной системы.



Однако нашлись ученые, которые смогли объяснить эту загадочную историю без ссылок на внеземные цивилизации.



Дмитрий Петраков, гляциолог: «На самом деле это очень простой процесс. Лед осыпался с крутого склона. Как и при любом обвале, более крупные фрагменты летели дальше вниз. В результате много ледяных глыб сбились вместе, вот и получилось такое явление».



Профессор Джейкобс, мистер Гуд и мистер Вилкок могут, конечно, не согласиться с коллегами. Но на фоне вечных дебатов о существовании внеземных цивилизаций, этот неопознанный кусок льда — отличный повод вспомнить о проблеме глобального потепления.



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