Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал «болтологией» угрозы выселить россиян из Крыма.

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Парламентарий отметил, что лидеры запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» активно развивают болтологию, которая на Украине возводится в настоящий культ.



Руслан Бальбек, депутат Госдумы РФ от Крыма: «Чубаров уже почти четыре года „выселяет“ россиян из Крыма, но в душе осознает, что руки коротки. У себя в Раде пусть хоть „великое переселение народов“ устраивает — для Крыма он по-прежнему нелегитимная фигура. Лидеры меджлиса активно развивают „болтологию“, которая сегодня на территории Украины возведена в настоящий культ».



Бальбек добавил, что российский шлагбаум на границе Крыма — надежный заслон от всех украинских провокаций в отношении населения полуострова.



Ранее депутат Верховной рады Украины и лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что все россияне будут депортированы из Крыма. По словам Чубарова, что это единственный вариант развития событий на полуострове.



Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев не признает итоги референдума и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.



