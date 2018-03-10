Власти Подмосковья обещают ликвидировать запах с полигона «Ядрово» за три месяца

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял под личный контроль ситуацию с мусорным полигоном «Ядрово».
Власти Подмосковья сообщили, что вблизи полигона установили уже две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней будут смонтированы еще две станции.
Данные экомониторинга будут доступны всем желающим, сообщают в пресс-службе губернатора Московской области.
Пресс-служба губернатора Московской области: «Андрей Воробьёв взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу, в целом решить проблему неприятных запахов с полигона за три месяца».
Ранее власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона «Ядрово», чтобы начать его рекультивацию. На этой неделе жители Волоколамска вышли на митинг, требуя от местных властей обратить внимание на проблему неприятного запаха с мусорного полигона «Ядрово».
«Ядрово» входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые будут модернизированы и продолжат работать в период действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.
Данные экомониторинга будут доступны всем желающим, сообщают в пресс-службе губернатора Московской области.
Пресс-служба губернатора Московской области: «Андрей Воробьёв взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу, в целом решить проблему неприятных запахов с полигона за три месяца».
Ранее власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона «Ядрово», чтобы начать его рекультивацию. На этой неделе жители Волоколамска вышли на митинг, требуя от местных властей обратить внимание на проблему неприятного запаха с мусорного полигона «Ядрово».
«Ядрово» входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые будут модернизированы и продолжат работать в период действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.
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