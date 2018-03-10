На митинг с участием Грудинина в Москве пришли 700 человек

В России сегодня выходной день, а участникам предвыборной гонки отдыхать не приходится.

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Жириновский

КПРФ

ЛДПР

Путин

Владимир Жириновский посетил сегодня стрелковый клуб, где тренируются сотрудники частных охранных предприятий. Около полутора миллионов человек в стране работают в этой сфере. Говорили о проблемах и развитии бизнеса. Владимир Жиринвоский вспомнил службу в армии.



Владимир Жириновский, кандидат на пост президента РФ: «Я говорю — я не стрелял ни разу, дайте мне хоть раз! Дали мне ТТ или Макаров, ПМ, по-моему, Макаров, три патрона всего дали. И я случайно (я не говорю, что я меткий) — 27 из 30!»



Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выступил сегодня на митинге в центре Москвы. По данным главка МВД, в акции приняли участие около 700 человек.



Павел Грудинин, кандидат на пост президента РФ: «Наша программа „20 шагов“ — это программа обновления страны. И только мы можем сделать так, чтобы в нашей стране было много людей, которые получают достойную зарплату и достойную пенсию».



Еще один кандидат — Сергей Бабурин — сегодня совершил поездку по Самарской области, где сделал остановку на местной молочно-товарной ферме.



Сергей Бабурин, кандидат на пост президента РФ: «Без государственной поддержки никакое развитие молочного животноводства, при всем вкладе частной инициативы, коллективных или индивидуальных хозяйств, невозможно».



О развитии страны говорили и в петербургском штабе Владимира Путина. Сегодня выразить свою поддержку кандидату туда пришли Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих. Актриса вспомнила, как президент помог театру, когда тот переживал тяжелые времена.



Алиса Фрейндлих, народная артистка СССР: «Когда Большой драматический театр был в руинах и мы скитались 5 лет, растеряв свой репертуар, он приложил достаточно усилий, чтобы подвинуть наше капитальный ремонт и дать нам возможность вернуться в хорошее пространство».



Алиса Фрейндлих также призвала обязательно пойти на выборы и принять участие в определении будущего страны.