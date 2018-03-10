В Раде пообещали выселить из Крыма всех россиян

Депутат Верховной рады Украины и лидер запрещенного в России «Меджлиса
крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил, что все россияне будут депортированы из Крыма.
В интервью украинскому «Пятому каналу» Чубаров отметил, что все россияне проживающие на полуострове, должны будут покинуть его территорию.
Рефат Чубаров, депутат Рады: «Все россияне должны знать о том, что если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили и переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать».
По словам Чубарова, что это единственный вариант развития событий на полуострове. Ранее депутат заявлял, что сторонники меджлиса продолжают вести подрывную деятельность на полуострове, а их действия напрямую координирует Киев.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовало абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя). Однако Киев не признает итоги референдума и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
Рефат Чубаров, депутат Рады: «Все россияне должны знать о том, что если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили и переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать».
По словам Чубарова, что это единственный вариант развития событий на полуострове. Ранее депутат заявлял, что сторонники меджлиса продолжают вести подрывную деятельность на полуострове, а их действия напрямую координирует Киев.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовало абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя). Однако Киев не признает итоги референдума и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
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