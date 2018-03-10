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    Создатель Siri обвинил ее в глупости и раскритиковал Apple

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    • Фото: Norman Winarsky / facebook.com
    Создатель Siri обвинил ее в глупости и раскритиковал Apple

    Создатель Siri обвинил ее в глупости и раскритиковал Apple

    Создатель Siri обвинил ее в глупости и раскритиковал Apple
  • Фото: Norman Winarsky / facebook.com

    • Создатель Siri Норман Винарски назвал нынешнюю версию голосового помощника глупой и раскритиковал Apple за то, что за пять лет компания не смогла улучшить этот продукт.

    В интервью порталу Quartz Винарски рассказал, что перед запуском Siri надеялся на мощный прорыв, но в результате виртуальный ассистент оказался неуклюжим продуктом. Разработчик отметил, что Siri хорошо справляется только с простейшими бытовыми задачами — может поставить напоминание, дать прогноз погоды и отправить почту. При этом помощник совершенно не способен предугадать желания владельца смартфона и не умеет внятно поддержать диалог.

    Винарски пояснил, что, по замыслу, Siri следовало использовать только в сферах развлечений и туризма. Однако Apple, которая купила проект за огромную сумму, решила сделать помощника универсальным и в итоге не справилась с задачей.

    Разработчик добавил, что не скрывает своего разочарования Apple, которая, несмотря на все свои ресурсы, до сих пор не смогла усовершенствовать сервис и сделать его таким, каким он на самом деле должен был быть.

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