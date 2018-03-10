В Китае испытали поезд длиной более 400 м на скорости 350 км/ч

В Пекине прошли испытания первого высокоскоростного поезда «Фусин» длиной 415 м и с максимальной скоростью движения 350 км/ч.
Прототип поезда состоит из 16 вагонов, что в два раза превышает длину предыдущих моделей подобных высокоскоростных составов. При этом поезд вмещает более 1,1 тысячи пассажиров одновременно.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожную корпорацию Китая CRRC Tangshan, всего планируется провести 28 предварительных тестов. После их успешного завершения разработка поступит в массовое производство.
Поезда модели «Фусин» относятся к новому поколению высокоскоростных составов. Они полностью сконструированы в Китае, обладают пониженным энергопотреблением и отличаются более длинным сроком службы.
Сейчас максимальная скорость высокоскоростных пассажирских поездов в Китае составляет 350 км/ч. За день они перевозят около 505 тысяч пассажиров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожную корпорацию Китая CRRC Tangshan, всего планируется провести 28 предварительных тестов. После их успешного завершения разработка поступит в массовое производство.
Поезда модели «Фусин» относятся к новому поколению высокоскоростных составов. Они полностью сконструированы в Китае, обладают пониженным энергопотреблением и отличаются более длинным сроком службы.
Сейчас максимальная скорость высокоскоростных пассажирских поездов в Китае составляет 350 км/ч. За день они перевозят около 505 тысяч пассажиров.
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