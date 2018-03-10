«Ты супер!», выпуск пятый: Максим Сидор

Тринадцатилетнего Максима Сидора из Липецкой области приемные родители нашли в больнице. Будущий брат недоумевал, почему к мальчику никто не приходит. Так у Максима появилась семья. У него есть кровная мать, но о ней почти ничего не известно, кроме того, что она отдала новорожденного сына своему приятелю, после чего ребенка, страдающего многими недугами, привезли в приемное отделение клиники. Там его и увидели приемные родители и забрали.
Максим Сидор исполнил «Улетай на крыльях ветра». Виктор Дробыш нажал на кнопку, Юлианна Караулова тоже. Долго держался Игорь Крутой, но и он оценил выступление юного артиста. Мальчик признался, что переволновался, но сумел справиться с эмоциями.
Сергей Лазарев заявил, что это было выступление на три кнопки, но никак не на четыре, а Крутой пожелал исполнителю покорить сердца всех девчонок страны.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Сергей Лазарев заявил, что это было выступление на три кнопки, но никак не на четыре, а Крутой пожелал исполнителю покорить сердца всех девчонок страны.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии