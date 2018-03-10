Предчувствие <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Предчувствие 16+
    •  
    «Ты супер!», выпуск пятый: Максим Сидор. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Максим Сидор

    «Ты супер!», выпуск пятый: Максим Сидор

    комментировать
    «Ты супер!», выпуск пятый: Максим Сидор

    «Ты супер!», выпуск пятый: Максим Сидор

    «Ты супер!», выпуск пятый: Максим Сидор

      Тринадцатилетнего Максима Сидора из Липецкой области приемные родители нашли в больнице. Будущий брат недоумевал, почему к мальчику никто не приходит. Так у Максима появилась семья. У него есть кровная мать, но о ней почти ничего не известно, кроме того, что она отдала новорожденного сына своему приятелю, после чего ребенка, страдающего многими недугами, привезли в приемное отделение клиники. Там его и увидели приемные родители и забрали.

      Максим Сидор исполнил «Улетай на крыльях ветра». Виктор Дробыш нажал на кнопку, Юлианна Караулова тоже. Долго держался Игорь Крутой, но и он оценил выступление юного артиста. Мальчик признался, что переволновался, но сумел справиться с эмоциями.

      Сергей Лазарев заявил, что это было выступление на три кнопки, но никак не на четыре, а Крутой пожелал исполнителю покорить сердца всех девчонок страны.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru