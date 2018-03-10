«Ты супер!», выпуск пятый: Марина Ефимова

Тринадцатилетняя Марина Ефимова из Брянской области запомнила своего папу злодеем. По словам девочки, он то бил ее, то жалел. Мама никогда ее не била, но пила и забывала отправить дочку в школу. Жизнь в детском доме для Марины — сказка по сравнению с той, которая была в ее родной семье.
Марина Ефимова в кокошнике и сарафане вышла на сцену и исполнила «Балалайку». Задорное выступление заслужило оценки Юлианны Карауловой, Игоря Крутого и Виктора Дробыша.
Пока судьи хватили девочку и делали ей справедливые замечания, она вытирала с лица слезы. Члены жюри разглядели в конкурсантке настоящую артистку и посоветовали держаться увереннее и не расстраиваться, даже если эмоции захватывают.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Пока судьи хватили девочку и делали ей справедливые замечания, она вытирала с лица слезы. Члены жюри разглядели в конкурсантке настоящую артистку и посоветовали держаться увереннее и не расстраиваться, даже если эмоции захватывают.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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