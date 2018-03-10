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    «Ты супер!», выпуск пятый: Марина Ефимова. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Марина Ефимова

    «Ты супер!», выпуск пятый: Марина Ефимова

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    «Ты супер!», выпуск пятый: Марина Ефимова

    «Ты супер!», выпуск пятый: Марина Ефимова

    «Ты супер!», выпуск пятый: Марина Ефимова

      Тринадцатилетняя Марина Ефимова из Брянской области запомнила своего папу злодеем. По словам девочки, он то бил ее, то жалел. Мама никогда ее не била, но пила и забывала отправить дочку в школу. Жизнь в детском доме для Марины — сказка по сравнению с той, которая была в ее родной семье.

      Марина Ефимова в кокошнике и сарафане вышла на сцену и исполнила «Балалайку». Задорное выступление заслужило оценки Юлианны Карауловой, Игоря Крутого и Виктора Дробыша.

      Пока судьи хватили девочку и делали ей справедливые замечания, она вытирала с лица слезы. Члены жюри разглядели в конкурсантке настоящую артистку и посоветовали держаться увереннее и не расстраиваться, даже если эмоции захватывают.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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