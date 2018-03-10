В Италии украинский десантник напал на журналиста «Первого канала»

Я щойно ледь не ***** цю істоту в центрі Верони.

Впевнений, він мене запам’ятає. І сподівась, що доля нас ще зведе в безлюдному місці.



артем шейнін. Ведучий першого каналу. Опубликовано Валерой Ананьевым 9 марта 2018 г.

Валерий Ананьев сообщил, что встретил журналиста в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе со своей семьей. Украинец начал преследовать телеведущего.: «Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу».Десантник рассказал, что решил подкараулить россиян на улице. Когда Шейнин вышел из аптеки, украинец начал грубить и угрожать журналисту. Россиянин не отреагировал. После этого украинский военный перешел к действиям и плюнул телеведущему в лицо. Десантник отметил, что им «овладели инстинкты», однако он не решился драться в центре города и ограничился словесными выпадами.: «Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться».Артем Шейнин — российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения. С августа 2016 года ведет политическое ток-шоу на «Первом канале».