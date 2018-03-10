Путин поделился своими мыслями о преемнике

Владимир Путин в интервью американскому телеканалу рассказал, что думает о возможном преемнике на посту президента.
Владимир Путин думает о возможном преемнике, однако понимает, что окончательный выбор нового главы государства будет за народом. Об этом президент заявил в интервью американскому телеканалу NBC, которое вышло в эфир в пятницу и было опубликовано также пресс-службой Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации».
Путин также отверг предположение ведущей Мегин Келли, что он теперь якобы не может уйти из власти, чтобы не оказаться «в тюрьме в результате действий противников».
Владимир Путин: «Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые все будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому‑то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединенных Штатах».
Кроме того, Путин рассказал, какое наследие надеется оставить после себя.
Владимир Путин: «Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы. И все это вместе, уверен, будет укреплять и единство Российской Федерации, и единство нашего народа, и создаст перспективы для уверенного движения вперед на длительную историческую перспективу».
Владимир Путин, президент РФ: «Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации».
Путин также отверг предположение ведущей Мегин Келли, что он теперь якобы не может уйти из власти, чтобы не оказаться «в тюрьме в результате действий противников».
Владимир Путин: «Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые все будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому‑то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединенных Штатах».
Кроме того, Путин рассказал, какое наследие надеется оставить после себя.
Владимир Путин: «Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы. И все это вместе, уверен, будет укреплять и единство Российской Федерации, и единство нашего народа, и создаст перспективы для уверенного движения вперед на длительную историческую перспективу».
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