«Ты супер!», выпуск пятый: Дарья Кармацких

Шестнадцатилетняя Дарья Кармацких из Тюменской области всю жизнь живет с бабушкой. Отец свой скромный заработок оставлял в игровых автоматах, мама просто забыла о Даше, ее брате и сестре и уехала в другой город. В поисках лучшей жизни уехал и отец. Позже он забрал Дашиного брата в свою новую семью, а девочек оставил с бабушкой.
Дарья Кармацких исполнила песню «Расскажите, птицы». Сине-зеленое платье и такой же свет добавили мистики выступлению конкурсантки.
Только Юлианна Караулова оценила выступление конкурсантки, остальные судьи не сочли нужным нажать кнопки. Сергей Лазарев, Игорь Крутой и Виктор Дробыш сделали юной артистке замечания и указали на ошибки, которые помешали ей продолжить участие в шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Только Юлианна Караулова оценила выступление конкурсантки, остальные судьи не сочли нужным нажать кнопки. Сергей Лазарев, Игорь Крутой и Виктор Дробыш сделали юной артистке замечания и указали на ошибки, которые помешали ей продолжить участие в шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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