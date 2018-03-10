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    «Ты супер!», выпуск пятый: Дарья Кармацких. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Дарья Кармацких

    «Ты супер!», выпуск пятый: Дарья Кармацких

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    «Ты супер!», выпуск пятый: Дарья Кармацких

    «Ты супер!», выпуск пятый: Дарья Кармацких

    «Ты супер!», выпуск пятый: Дарья Кармацких

      Шестнадцатилетняя Дарья Кармацких из Тюменской области всю жизнь живет с бабушкой. Отец свой скромный заработок оставлял в игровых автоматах, мама просто забыла о Даше, ее брате и сестре и уехала в другой город. В поисках лучшей жизни уехал и отец. Позже он забрал Дашиного брата в свою новую семью, а девочек оставил с бабушкой.

      Дарья Кармацких исполнила песню «Расскажите, птицы». Сине-зеленое платье и такой же свет добавили мистики выступлению конкурсантки.

      Только Юлианна Караулова оценила выступление конкурсантки, остальные судьи не сочли нужным нажать кнопки. Сергей Лазарев, Игорь Крутой и Виктор Дробыш сделали юной артистке замечания и указали на ошибки, которые помешали ей продолжить участие в шоу.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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