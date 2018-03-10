«Ты супер!», выпуск пятый: Ярослава Каткова

Ярослава Каткова приехала на проект «Ты спер!» из Орловской области. С раннего детства девочку воспитывает бабушка — мама оставила ребенка и уехала в Москву. Потом вернулась, но дочь к себе не забрала. Ярослава — активная, общительная и любознательная девочка. В будущем мечтает стать певицей.
Родители Ярославы Катковой беспробудно пили, ссорились и дрались. Отец в пьяном угаре бил беременную мать по животу. Потом они расстались окончательно и мама уехала в Москву. Вернулась снова беременная, с новым мужем, родила девочку и сейчас живет в соседнем селе. Девочка не обижается на родную мать, но очень скучает по младшей сестре. Сейчас мама Ярославы задумывается о том, чтобы забрать девочку к себе. Ярославу это и радует, и огорчает. Ей очень не хочется обижать бабушку, которую она уже привыкла называть мамой.
Ярослава исполнила песню «Три белых коня». Мнения жюри разделились поровну. Юлианна Караулова отметила волнение девочки и похвалила ее чистый звонкий голос. А Сергей Лазарев заметил, что, хотя девочке и не хватило артистизма, своим выступлением она сумела подарить ему частичку детства.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Ярослава исполнила песню «Три белых коня». Мнения жюри разделились поровну. Юлианна Караулова отметила волнение девочки и похвалила ее чистый звонкий голос. А Сергей Лазарев заметил, что, хотя девочке и не хватило артистизма, своим выступлением она сумела подарить ему частичку детства.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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