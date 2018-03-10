«Ты супер!», выпуск пятый: Рауан Шами

Шестнадцатилетняя Рауан Шами на проект «Ты супер!» приехала из Сирии. Девушка в
4-летнем возрасте потеряла папу и воспитывается в интернате для детей, чьи отцы погибли в ходе военных действий.
На сцену Рауан Шами вышла в длинном платье жемчужного цвета и исполнила песню Aam Betaala’ Feek. Виктор Дробыш сразу оценил вокальные способности восточной юной красавицы, которая в течение всего выступления старалась держаться уверенно, но под конец выступления в глазах артистки заблестели слезы.
На сцену вышел чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад и поддержал талантливую соотечественницу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На сцену вышел чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад и поддержал талантливую соотечественницу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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