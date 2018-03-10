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    «Ты супер!», выпуск пятый: Рауан Шами. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, эксклюзив, шоу-бизнес, Ты супер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Рауан Шами

    «Ты супер!», выпуск пятый: Рауан Шами

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    «Ты супер!», выпуск пятый: Рауан Шами

    «Ты супер!», выпуск пятый: Рауан Шами

    «Ты супер!», выпуск пятый: Рауан Шами

      Шестнадцатилетняя Рауан Шами на проект «Ты супер!» приехала из Сирии. Девушка в 4-летнем возрасте потеряла папу и воспитывается в интернате для детей, чьи отцы погибли в ходе военных действий.

      На сцену Рауан Шами вышла в длинном платье жемчужного цвета и исполнила песню Aam Betaala’ Feek. Виктор Дробыш сразу оценил вокальные способности восточной юной красавицы, которая в течение всего выступления старалась держаться уверенно, но под конец выступления в глазах артистки заблестели слезы.

      На сцену вышел чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад и поддержал талантливую соотечественницу.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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