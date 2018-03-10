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    «Ты супер!», выпуск пятый: Олеся Петровых. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Олеся Петровых

    «Ты супер!», выпуск пятый: Олеся Петровых

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    «Ты супер!», выпуск пятый: Олеся Петровых

    «Ты супер!», выпуск пятый: Олеся Петровых

    «Ты супер!», выпуск пятый: Олеся Петровых

      14-летняя жительница села Сива Пермского края Олеся Петровых целых шесть лет не видела свою мать, лишенную родительских прав. Но каждый раз, разговаривая с дочкой по телефону, женщина плачет. Олеся верит, что мама любит ее по-прежнему.

      Мама Олеси запила после того, как отец, работавший лесорубом, однажды не вернулся домой. Олеся попала в больницу, а там пятилетняя девочка захотела, чтобы она стала ее сестрой. Так у Олеси появилась новая семья, в которой она счастлива и любима. И все равно Олеся мечтает, чтобы кровная мать наконец отказалась от алкоголя и вернулась к ней — и ждала ее за сценой конкурса «Ты супер!».

      На сцене Олеся Петровых исполнила русскую народную песню «Ты Егор Кудрявой» — с таким задором, что зрители в зале разразились аплодисментами и стали скандировать «Молодец!». Жюри тоже оказалось благосклонно к юной певице — Олеся отправляется в следующий тур.


      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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