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    Под Оренбургом парапланерист утонул в озере

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    Под Оренбургом парапланерист утонул в озере

    Под Оренбургом парапланерист утонул в озере

    В Оренбургской области разбился мотопараплан. Пилот погиб.

    Трагедия случилась в районе озера Малахов. Пролетая над озером, пилот не справился с управлением, и аппарат рухнул в воду. Пилот утонул.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, полет не был согласован с властями. Кроме того, у пилота не было достаточной квалификации.

    Проводится проверка обстоятельств случившегося.

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