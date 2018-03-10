Под Оренбургом парапланерист утонул в озере

В Оренбургской области разбился мотопараплан. Пилот погиб.
Трагедия случилась в районе озера Малахов. Пролетая над озером, пилот не справился с управлением, и аппарат рухнул в воду. Пилот утонул.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, полет не был согласован с властями. Кроме того, у пилота не было достаточной квалификации.
Проводится проверка обстоятельств случившегося.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, полет не был согласован с властями. Кроме того, у пилота не было достаточной квалификации.
Проводится проверка обстоятельств случившегося.
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