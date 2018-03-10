Двухлетней Еве нужны деньги на комплексную реабилитацию

Срочная помощь нужна двухлетней Еве из Москвы. Девочка страдает ДЦП, ее правая рука практически обездвижена. Ребенок уже перенес серию обследований и курсы реабилитации. Сейчас Ева вместе с родителями делает домашние упражнения и занимается в бассейне. Это позволило добиться положительной динамики, но без дальнейшего лечения станет хуже. Продолжение реабилитации стоит около 400 тысяч рублей.

Для любого двухлетнего ребенка учение вставать, сидеть, ползать — обычные навыки, но для Евы это маленькие победы. Ее мама — профессиональная спортсменка. Она говорит, что у них каждый день своя Олимпиада с борьбой и такими важными достижениями.



Ева хоть и маленькая, но уже модница. Любимая игрушка — локон для волос. Правда, держать его девочка может только в левой руке, правая сторона почти не работает. Во время беременности Евгении врачи вовремя не заметили, что ребенок обвит пуповиной, поэтому вместо первого крика новорожденного была экстренная реанимация.



Евгения Журавлёва, мама Евы: «В родах она себя затянула и удушила. Когда она родилась, она даже не дышала, синяя была. Три дня реанимации, и потом постоянные госпитализации».



Как передает корреспондент Дина Иванова, в полгода у Евы обнаружили ДЦП. С тех пор постоянно делаются специальные физические упражнения, массаж, идут занятия с логопедом. На лечение родители девочки потратили все сбережения, а курсы реабилитации, чтобы был видимый эффект, нужны регулярно, как минимум 3–4 раза в год. Ближайший, где Еву с мамой уже ждут, стоит почти 400 тысяч.



Евгения Журавлёва: «Смысл в том, что там реабилитация двухнедельная и комплексная. Если ребенок не разговаривает, с ним работает логопед, если не ходит, с ним занимаются физкультурой. У ребенка в руке тонус — делают массаж. Благодаря этому комплексному подходу есть и результат».



Результат сейчас зависит от тех, кого ни Ева, ни ее родители не знают. Помочь просто — нужно всего лишь отправить СМС. И сумма, неподъемная для одной семьи, соберется за несколько минут. Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 300.