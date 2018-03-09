Побег заключенных из здания суда в Таиланде попал на видео

Камеры запечатлели побег мужчины, подозреваемого в распространении наркотиков, из здания территориального суда в Таиланде. Следом за ним сбежал еще один нарушитель закона.

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По данным местных СМИ, стражи порядка доставили 32-летнего подсудимого на очередное заседание по его делу. Однако у преступника были свои планы — улучив момент, он освободился от сковывавших его цепей, прорвался на улицу и убежал от полицейских.



В это время другой находившийся в помещении подсудимый воспользовался ситуацией и тоже прорвал «оборону» правоохранителей, большинство которых были заняты поимкой первого беглеца. Несколько оставшихся сидеть на стульях заключенных в это время с интересом наблюдали за происходящим.



Первый беглец через несколько кварталов угнал мотоцикл и скрылся от преследователей в неизвестном направлении. В настоящее время властям ничего не известно о его местонахождении. Источник в городской полиции между тем сообщил, что второго сбежавшего все же удалось задержать. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.