ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро

Вітаю рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні на підтримку реформ та економічного зростання.



Це є важливим елементом пакету моїх останніх домовленостей з лідерами Євросоюзу щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС.