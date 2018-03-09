ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро

Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро.
Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после запроса от украинских властей и переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.
В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ стране. Речь идет об антикоррупционных мерах.
Александер Винтерштайн, представитель Еврокомиссии: «Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы».
Решение Еврокомиссии о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего сообщество сможет выделить Киеву первый транш, уточняет ТАСС.
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в Twitter, что приветствует это решение. Украинский лидер написал, что оно является важным моментом пакета его договоренностей с лидерами Евросоюза по укреплению отношений между Евросоюзом и Украиной.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Приветствую решение Европейской комиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине для поддержки реформ и экономического роста. Это является важным элементом пакета моих недавних договоренностей с лидерами Евросоюза об углублении отношений между Украиной и ЕС».
В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ стране. Речь идет об антикоррупционных мерах.
Александер Винтерштайн, представитель Еврокомиссии: «Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы».
Решение Еврокомиссии о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего сообщество сможет выделить Киеву первый транш, уточняет ТАСС.
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил в Twitter, что приветствует это решение. Украинский лидер написал, что оно является важным моментом пакета его договоренностей с лидерами Евросоюза по укреплению отношений между Евросоюзом и Украиной.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Приветствую решение Европейской комиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине для поддержки реформ и экономического роста. Это является важным элементом пакета моих недавних договоренностей с лидерами Евросоюза об углублении отношений между Украиной и ЕС».
Вітаю рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні на підтримку реформ та економічного зростання.— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 марта 2018 г.
Це є важливим елементом пакету моїх останніх домовленостей з лідерами Євросоюзу щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС.
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