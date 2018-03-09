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    Жириновский рассказал московским арестанткам о кандалах в американских тюрьмах. выборы, Жириновский, ЛДПР, тюрьмы и колонии, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский рассказал московским арестанткам о кандалах в американских тюрьмах

    Жириновский рассказал московским арестанткам о кандалах в американских тюрьмах

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    Жириновский рассказал московским арестанткам о кандалах в американских тюрьмах

    Жириновский рассказал московским арестанткам о кандалах в американских тюрьмах

    Жириновский рассказал московским арестанткам о кандалах в американских тюрьмах

      Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский оказался в СИЗО, причем женском. Он приехал в московский следственный изолятор №6, чтобы ознакомиться с бытом женщин-заключенных. Их Жириновский поздравил с прошедшим 8 Марта и попытался успокоить, пояснив, что сидеть в российских камерах приятнее, чем, например, в американских.

      Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «В американских тюрьмах до сих пор используют кандалы, могут пять телевизоров поставить и обед в ресторане заказать, а с другой стороны могут кандалы надеть, вот такая смесь всего, что есть».

      Также Жириновский вручил женщинам подарки.

      А кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин приехал в город Рубцовск Алтайского края. В пресс-службе кандидата сообщили, что пригласили его местные жители. Сурайкин побывал на предприятии «Алтайвагон». Увиденное заставило кандидата заговорить о советских достижениях. Кроме того, в Рубцовске Сурайкин возложил цветы к памятнику Ленину.

      Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сегодня побывал в Калужской области. Он посетил центр реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Бабурин посмотрел, в каких условиях живут и работают пациенты. Попробовав воду из источника и продегустировав продукты местного производства, Бабурин заключил, что таких мест, где людям дают второй шанс, должно быть больше.

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