Жириновский рассказал московским арестанткам о кандалах в американских тюрьмах

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский оказался в СИЗО, причем женском. Он приехал в московский следственный изолятор №6, чтобы ознакомиться с бытом женщин-заключенных . Их Жириновский поздравил с прошедшим 8 Марта и попытался успокоить, пояснив, что сидеть в российских камерах приятнее, чем, например, в американских.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «В американских тюрьмах до сих пор используют кандалы, могут пять телевизоров поставить и обед в ресторане заказать, а с другой стороны могут кандалы надеть, вот такая смесь всего, что есть».



Также Жириновский вручил женщинам подарки.



А кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин приехал в город Рубцовск Алтайского края. В пресс-службе кандидата сообщили, что пригласили его местные жители. Сурайкин побывал на предприятии «Алтайвагон». Увиденное заставило кандидата заговорить о советских достижениях. Кроме того, в Рубцовске Сурайкин возложил цветы к памятнику Ленину.



Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сегодня побывал в Калужской области. Он посетил центр реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Бабурин посмотрел, в каких условиях живут и работают пациенты. Попробовав воду из источника и продегустировав продукты местного производства, Бабурин заключил, что таких мест, где людям дают второй шанс, должно быть больше.