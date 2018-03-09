Линия огня <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Линия огня 16+
    •  

    В центре Киева сторонники Саакашвили ждут Порошенко и призывают к его отставке

    9 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    В центре Киева сторонники Саакашвили ждут Порошенко и призывают к его отставке

    В центре Киева сторонники Саакашвили ждут Порошенко и призывают к его отставке

    В центре Киева сторонники Саакашвили ждут Порошенко и призывают к его отставке
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • Около 200 сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, высланного с территории Украины, проводят митинг против президента Петра Порошенко.

    Акция сторонников Саакашвили проходит в парке им. Тараса Шевченко в центре Киева, передает ТАСС. Они требуют отставки президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Среди их требований также принятие нового закона о выборах и создание Антикоррупционного суда.

    Активисты прорвались к памятнику Шевченко, который оцеплен правоохранителями. Протестующие заявляют, что намерены лично передать свои требования Порошенко. Митингующие ждут его появления — украинский президент сегодня должен возложить цветы к памятнику Шевченко по случаю дня рождения поэта.

    В парке выставлена усиленная охрана, но это не помешало сторонникам Саакашвили прорвать кордон полиции, обойдя рамки металлоискателей и минуя проверку документов. К памятнику удалось попасть примерно 40 активистам.

    В Нацполиции Украины в свою очередь уточнили, что в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей в связи с запланированными акциями в парке Шевченко. На прилегающих к нему улицах перекрыто движение.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru