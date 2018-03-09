В центре Киева сторонники Саакашвили ждут Порошенко и призывают к его отставке

Около 200 сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, высланного с территории Украины, проводят митинг против президента Петра Порошенко.
Акция сторонников Саакашвили проходит в парке им. Тараса Шевченко в центре Киева, передает ТАСС. Они требуют отставки президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Среди их требований также принятие нового закона о выборах и создание Антикоррупционного суда.
Активисты прорвались к памятнику Шевченко, который оцеплен правоохранителями. Протестующие заявляют, что намерены лично передать свои требования Порошенко. Митингующие ждут его появления — украинский президент сегодня должен возложить цветы к памятнику Шевченко по случаю дня рождения поэта.
В парке выставлена усиленная охрана, но это не помешало сторонникам Саакашвили прорвать кордон полиции, обойдя рамки металлоискателей и минуя проверку документов. К памятнику удалось попасть примерно 40 активистам.
В Нацполиции Украины в свою очередь уточнили, что в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей в связи с запланированными акциями в парке Шевченко. На прилегающих к нему улицах перекрыто движение.
Активисты прорвались к памятнику Шевченко, который оцеплен правоохранителями. Протестующие заявляют, что намерены лично передать свои требования Порошенко. Митингующие ждут его появления — украинский президент сегодня должен возложить цветы к памятнику Шевченко по случаю дня рождения поэта.
В парке выставлена усиленная охрана, но это не помешало сторонникам Саакашвили прорвать кордон полиции, обойдя рамки металлоискателей и минуя проверку документов. К памятнику удалось попасть примерно 40 активистам.
В Нацполиции Украины в свою очередь уточнили, что в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей в связи с запланированными акциями в парке Шевченко. На прилегающих к нему улицах перекрыто движение.
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