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    Женщина и ребенок пострадали при столкновении фуры с легковушками на МКАД

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    Женщина и ребенок пострадали при столкновении фуры с легковушками на МКАД

    Женщина и ребенок пострадали при столкновении фуры с легковушками на МКАД

    Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями на внутренней стороне МКАД недалеко от шоссе Энтузиастов.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичном управлении ГИБДД, авария произошла на 108-м километре внутренней стороны МКАД.

    В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что, по предварительным данным, в аварии пострадали женщина и маленький ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

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