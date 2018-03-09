В Эстонии завершилась конференция по «обузданию российской пропаганды»

В Эстонии завершилась ежегодная конференция «Стратком», которую проводят при содействии Евросоюза. Эксперты ломали головы над тем, как обуздать «российскую пропаганду» и помешать ей влиять на умы доверчивых европейцев. При этом среди западных гостей форума оказались те, кто сам причастен к созданию фейковых новостей.

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IV ежегодная конференция «Россия: вызовы и ответы» собрала прибалтийских, западноевропейских и американских деятелей, которые должны выработать стратегию, «как Россию обуздать».



Александр Митич, президент Центра стратегических инициатив, Сербия: «Ключевой докладчик — Марк Галеотти. Он на днях признался, что это именно он выдумал так называемую доктрину Герасимова о якобы разработанной российским Генштабом стратегии гибридной войны против Запада. Оказалось, никакой доктрины не существует, но многие западные политологи прикрывались ей, обвиняя Москву в посягательстве на западную демократию, в потоках кремлевской дезинформации, в кибератаках. Это типичные фейкньюз, придуманные и распространяемые с подачи Галеотти».



Спец по изготовлению фейковых новостей приглашен в Тарту прибалтийским «Страткомом» — агентством стратегических коммуникаций, созданном экспертами НАТО для идеологической войны против России.



Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов: «Мы видим, что, к сожалению, в последнее время определенным трендом, императивом внутренней политики на Западе является обвинение России в том, что за каждой провальной реформой, за каждым неуспешным шагом государственного руководства либо приходом каких-либо политических сил, которые не хотят действовать и руководствоваться трендом, который задается Вашингтоном и Брюсселем, стоит обязательно Кремль или Россия».



Агентства, подобные прибалтийскому «Страткому», сейчас создаются во многих европейских странах. Западные политики призывают увеличить поток бюджетных ассигнований для борьбы с «российской пропагандой». В чем заключается эта борьба? Например: российские СМИ рассказывают о захлестнувшей Европу волне нелегальных мигрантов, среди которых много радикальных исламистов. «Стратком» тут же клеймит эту «дезинформацию» и втолковывает обывателям: это неправда, не поддавайтесь «кремлевским троллям», которые разжигают исламофобию и сеют национальную рознь.



Впрочем, воздействие на умы западной аудитории — не главная цель американских и европейских «Страткомов». Под флагом борьбы с российской пропагандой готовятся потоки фейкньюс для самой же России. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.