Юной Ире из Краснодара срочно нужны средства на пересадку костного мозга

Маленькой Ире из Краснодара срочно нужна помощь. У нее тяжелое генетическое заболевание, которое серьезно ослабляет организм. Любая царапина может привести к значительной потере крови. Девочке необходима пересадка костного мозга. Операцию готовы провести немецкие врачи, они уже нашли донора. Но лечение стоит больше полутора миллионов рублей.

Больше шести месяцев Ира вместе с мамой скитается по больницам. О страшном диагнозе семья Неверовых узнала случайно. После плановой сдачи анализов перед учебным годом выяснилось, что у девочки редкое генетическое заболевание — апластическая анемия Фанкони.



Лариса Шелехова, заведующая отделением трансплантации: «У человека снижаются лейкоциты, которые нас с вами защищают от инфекций. Снижаются тромбоциты, которые препятствуют кровотечению, снижается гемоглобин. И, к сожалению, в такой ситуации единственным возможным методом терапии является аллогенная трансплантация».



Другими словами — пересадка костного мозга. Стоимость — 1,6 млн рублей. Донора уже нашли — в Германии. Известие об этом стало для Иры и ее мамы лучшим подарком на 8 Марта.



Детям с анемией Фанкони противопоказано занятие спортом и активные игры. Все дело в том, что из-за низкого уровня тромбоцитов любая царапина может привести к серьезной кровопотере. Но Ира — весьма жизнерадостный и подвижный ребенок, и это хороший знак, говорят врачи. Пока ей позволяют лишь изредка посещать детскую игровую комнату. Только здесь она, как и другие дети с похожим диагнозом, на время забывают о болезни. Если пересадка пройдет успешно, Ира сможет забыть о ней навсегда.



Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на номер 6162 с суммой пожертвования. Например: 300.