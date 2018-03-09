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    Юной Ире из Краснодара срочно нужны средства на пересадку костного мозга. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮной Ире из Краснодара срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Юной Ире из Краснодара срочно нужны средства на пересадку костного мозга

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    Юной Ире из Краснодара срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Юной Ире из Краснодара срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Юной Ире из Краснодара срочно нужны средства на пересадку костного мозга

      Маленькой Ире из Краснодара срочно нужна помощь. У нее тяжелое генетическое заболевание, которое серьезно ослабляет организм. Любая царапина может привести к значительной потере крови. Девочке необходима пересадка костного мозга. Операцию готовы провести немецкие врачи, они уже нашли донора. Но лечение стоит больше полутора миллионов рублей.

      Больше шести месяцев Ира вместе с мамой скитается по больницам. О страшном диагнозе семья Неверовых узнала случайно. После плановой сдачи анализов перед учебным годом выяснилось, что у девочки редкое генетическое заболевание — апластическая анемия Фанкони.

      Лариса Шелехова, заведующая отделением трансплантации: «У человека снижаются лейкоциты, которые нас с вами защищают от инфекций. Снижаются тромбоциты, которые препятствуют кровотечению, снижается гемоглобин. И, к сожалению, в такой ситуации единственным возможным методом терапии является аллогенная трансплантация».

      Другими словами — пересадка костного мозга. Стоимость — 1,6 млн рублей. Донора уже нашли — в Германии. Известие об этом стало для Иры и ее мамы лучшим подарком на 8 Марта.

      Детям с анемией Фанкони противопоказано занятие спортом и активные игры. Все дело в том, что из-за низкого уровня тромбоцитов любая царапина может привести к серьезной кровопотере. Но Ира — весьма жизнерадостный и подвижный ребенок, и это хороший знак, говорят врачи. Пока ей позволяют лишь изредка посещать детскую игровую комнату. Только здесь она, как и другие дети с похожим диагнозом, на время забывают о болезни. Если пересадка пройдет успешно, Ира сможет забыть о ней навсегда.

      Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на номер 6162 с суммой пожертвования. Например: 300.

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