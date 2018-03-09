Создатель «Клана Сопрано» начал работу над приквелом

Режиссер Дэвид Чейз начинает работу над фильм под рабочим названием «Многие святые Ньюарка», который будет рассказывать о событиях, предшествующих сериалу.
Права на сценарий приобрела компания New Line Cinema (подразделение Warner Bros. Entertainment). Кроме того, в производстве ленты примет участие телеканал HBO.
Тоби Эммерих, главу Warner Bros. Entertainment «Дэвид — настоящий мастер повествования, и мы, вместе с нашими коллегами из HBO, взволнованы тем, что он решил расширить вселенную „Клана Сопрано“, сняв новый художественный фильм».
По информации сайта Deadline, в фильме речь пойдет о событиях 1960-х годов в Ньюарке. Основной темой станет противостояние афроамериканских и итальянских гангстеров. Одним из героев станет Джованни «Джонни Бой» — отец главного героя оригинального сериала Тони Сопрано.
Сериал «Клан Сопрано» (1999–2007) завоевал 21 премию Emmy и пять «Золотых глобусов».
Тоби Эммерих, главу Warner Bros. Entertainment «Дэвид — настоящий мастер повествования, и мы, вместе с нашими коллегами из HBO, взволнованы тем, что он решил расширить вселенную „Клана Сопрано“, сняв новый художественный фильм».
По информации сайта Deadline, в фильме речь пойдет о событиях 1960-х годов в Ньюарке. Основной темой станет противостояние афроамериканских и итальянских гангстеров. Одним из героев станет Джованни «Джонни Бой» — отец главного героя оригинального сериала Тони Сопрано.
Сериал «Клан Сопрано» (1999–2007) завоевал 21 премию Emmy и пять «Золотых глобусов».
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