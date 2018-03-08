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    Направляющийся в Петербург сухогруз терпит бедствие в Финском заливе

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    • Фото: raja.fi
    Направляющийся в Петербург сухогруз терпит бедствие в Финском заливе

    Направляющийся в Петербург сухогруз терпит бедствие в Финском заливе

    Направляющийся в Петербург сухогруз терпит бедствие в Финском заливе
  • Фото: raja.fi

    • Грузовое судно под флагом Панамы, направляющееся в Санкт-Петербург, терпит бедствие к западу от острова Гогланд, в международных водах Финского залива.

    Как сообщила Пограничная охрана Финляндии, «служба морских спасателей Хельсинки в 12:41 (13:41 мск) получила сигнал, что в машинное отделение грузового корабля, который направляется в Санкт-Петербург, попала вода».

    Из сообщения Пограничной охраны: «По последним данным, уровень воды около 6 метров. На борту грузового судна 22 человека, они вне опасности. Помещение задраили. Опасности затопления судна нет».

    Как говорится в сообщении Пограничной охраны от 17:35 (18:35 мск), ситуация на судне остается стабильной. Финский ледокол «Нордика», спасательный вертолет и патрульное судно погранохраны Финляндии прибыли к сухогрузу.

    Экипаж корабля сообщил, что двери в машинное отделение задраены, поступление забортной воды остановлено, угрозы затопления нет, отметили в погранохране. Причины ЧП пока не установлены.

    По последней информации, компания-судовладелец выясняет возможность буксировки судна в порт. Погранохрана готова в случае необходимости начать эвакуацию экипажа.

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