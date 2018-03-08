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    Участниц акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде

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    Участниц акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде

    Участниц акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде

    Участниц акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде
  • Фото: unn.com.ua

    • В центре украинского Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин.

    Как сообщает информационное агентство УНН, девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших забрала скорая для оказания помощи.

    Также сообщается, что патрульные догнали и задержали троих нападавших, которых доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Отмечается, что «сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента».

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