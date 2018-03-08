Парламент Польши принял закон о разжаловании генералов времен коммунизма

Сейм и сенат Польши приняли законопроект о разжаловании, в том числе посмертно, генералов, получивших звания во времена существования социалистической Польской Народной Республики.

Закон, инициированный правительством Польши, дает возможность разжаловать до звания рядового служащих органов государственной безопасности ПНР, в том числе первого президента страны генерала Войцеха Ярузельского.



Как пояснил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, решения по генералам будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны, а по офицерам — сам глава Минобороны.



В пояснении к законопроекту отмечается, что его цель — «создание юридической возможности лишить офицерских званий» Ярузельского и ныне покойного экс-главу МВД Чеслава Кищака, так как они «несли военную службу в тоталитарном государстве вопреки польским интересам».



Однако под действие закона подпадает и первый и единственный польский космонавт генерал Мирослав Гермашевский, так как он входил в состав Военного совета национального спасения, целью которого было сохранение роли правящей Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению «Солидарность». При этом сам Гермашевский, находившийся во времена создания совета в звании подполковника, не раз утверждал, что был включен в эту структуру без его согласия и не участвовал в принятии решений.



Теперь закон отправится на подпись президенту.