Пассажирки «Аэрофлота», ветераны ВОВ и женщины-дворники получили подарки в честь 8 Марта

Россиянки принимают поздравления с Международным женским днем. Мужчины преподносят дамам цветы в парках, автобусах, вокзалах и даже в воздухе.
Так, когда самолет «Аэрофлота» рейса Москва — Санкт-Петербург набрал положенную высоту, к пассажирам вышли бортпроводники с цветами. А в иллюминаторах над Нижним Новгородом можно было увидеть такое поздравление: 800 мужчин выстроились на ступенях Чкаловской лестницы.
Каждую, кто спускался по лыжным трассам в Приэльбрусье, встречали розой. А красноярские волонтеры навестили пациенток госпиталя ветеранов Великой Отечественной.
Семейная пара в Махачкале проснулась с первыми лучами, чтобы успеть поздравить женщин-дворников. А в Москве огромный букет тюльпанов — правда, виртуальный — появился на одной из башен Кремля.
Каждую, кто спускался по лыжным трассам в Приэльбрусье, встречали розой. А красноярские волонтеры навестили пациенток госпиталя ветеранов Великой Отечественной.
Семейная пара в Махачкале проснулась с первыми лучами, чтобы успеть поздравить женщин-дворников. А в Москве огромный букет тюльпанов — правда, виртуальный — появился на одной из башен Кремля.
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