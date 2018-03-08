Чума <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Чума 16+
    •  
    Пассажирки «Аэрофлота», ветераны ВОВ и женщины-дворники получили подарки в честь 8 Марта. Аэрофлот, женщины, торжества и праздники, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажирки «Аэрофлота», ветераны ВОВ и женщины-дворники получили подарки в честь 8 Марта

    Пассажирки «Аэрофлота», ветераны ВОВ и женщины-дворники получили подарки в честь 8 Марта

    комментировать
    Пассажирки «Аэрофлота», ветераны ВОВ и <nobr>женщины-дворники</nobr> получили подарки в честь 8 Марта

    Пассажирки «Аэрофлота», ветераны ВОВ и женщины-дворники получили подарки в честь 8 Марта

    Пассажирки «Аэрофлота», ветераны ВОВ и <nobr>женщины-дворники</nobr> получили подарки в честь 8 Марта

      Россиянки принимают поздравления с Международным женским днем. Мужчины преподносят дамам цветы в парках, автобусах, вокзалах и даже в воздухе.

      Так, когда самолет «Аэрофлота» рейса Москва — Санкт-Петербург набрал положенную высоту, к пассажирам вышли бортпроводники с цветами. А в иллюминаторах над Нижним Новгородом можно было увидеть такое поздравление: 800 мужчин выстроились на ступенях Чкаловской лестницы.

      Каждую, кто спускался по лыжным трассам в Приэльбрусье, встречали розой. А красноярские волонтеры навестили пациенток госпиталя ветеранов Великой Отечественной.

      Семейная пара в Махачкале проснулась с первыми лучами, чтобы успеть поздравить женщин-дворников. А в Москве огромный букет тюльпанов — правда, виртуальный — появился на одной из башен Кремля.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru