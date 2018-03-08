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    В Бельгии выписали первый штраф за публичный сексизм. Бельгия, женщины, оскорбления, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бельгии выписали первый штраф за публичный сексизм

    В Бельгии выписали первый штраф за публичный сексизм

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    В Бельгии выписали первый штраф за публичный сексизм

    В Бельгии выписали первый штраф за публичный сексизм

      Первый штраф за сексизм в общественном месте выписали в Бельгии. Три тысячи евро заплатит 23-летний мужчина за оскорбление женщины-полицейского.

      Страж порядка остановила молодого человека для проверки документов, на что в ответ услышала оскорбления и совет найти «более подходящую работу».

      Суд длился почти год. Мужчины-полицейские подтвердили, что конфликт разгорелся именно из-за пола правоохранителя.

      Уголовная статья за «сексизм в общественном месте» появилась в Бельгии еще четыре года назад. Максимальное наказание по этой статье — тюремное заключение до одного года.

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