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    Гигантская «открытка» к 8 Марта из нижегородских мужчин попала в Книгу рекордов. Нижний Новгород, рекорды, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГигантская «открытка» к 8 Марта из нижегородских мужчин попала в Книгу рекордов

    Гигантская «открытка» к 8 Марта из нижегородских мужчин попала в Книгу рекордов

    1 комментарий
    • Фото: gorduma.nnov.ru
    Гигантская «открытка» к 8 Марта из нижегородских мужчин попала в Книгу рекордов

    Гигантская «открытка» к 8 Марта из нижегородских мужчин попала в Книгу рекордов

    Гигантская «открытка» к 8 Марта из нижегородских мужчин попала в Книгу рекордов
    • Фото: gorduma.nnov.ru

      • Сегодня в Нижнем Новгороде зафиксирован рекорд России в категории «Надпись „С 8 Марта“, составленная из наибольшего количества мужчин». Рекорд был установлен на Чкаловской лестнице, которая выполнила в надписи роль «восьмерки».

      Мужчины выстроились в слова «С» и «МАРТА». Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов России.

      Участие в необычном флешмобе приняли нижегородские мужчины, в числе которых были губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

      Выразить свои чувства к женщинам к подножию Нижегородского кремля пришли 728 мужчин. Это почти в два раза больше, чем год назад, когда была сделана первая нижегородская «Мужская открытка».

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