Гигантская «открытка» к 8 Марта из нижегородских мужчин попала в Книгу рекордов

Сегодня в Нижнем Новгороде зафиксирован рекорд России в категории «Надпись „С 8 Марта“, составленная из наибольшего количества мужчин». Рекорд был установлен на Чкаловской лестнице, которая выполнила в надписи роль «восьмерки».

Мужчины выстроились в слова «С» и «МАРТА». Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов России.



Участие в необычном флешмобе приняли нижегородские мужчины, в числе которых были губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.



Выразить свои чувства к женщинам к подножию Нижегородского кремля пришли 728 мужчин. Это почти в два раза больше, чем год назад, когда была сделана первая нижегородская «Мужская открытка».