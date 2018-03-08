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    На башнях Кремля в честь 8 Марта «расцвели» тюльпаны: видео

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    • Фото: Вам, любимые! / youtube.com
    На башнях Кремля в честь 8 Марта «расцвели» тюльпаны: видео

    На башнях Кремля в честь 8 Марта «расцвели» тюльпаны: видео

    На башнях Кремля в честь 8 Марта «расцвели» тюльпаны: видео
  • Фото: Вам, любимые! / youtube.com

    • На башнях Кремля в Москве «выросли» букеты цветов. Они «распустились» с помощью технологии дополненной реальности.

    В Москве придумали необычный способ поздравить женщин с 8 Марта. В Сети опубликовали видео, как огромные букеты нарциссов и тюльпанов распускаются на башнях Кремля с помощью технологии дополненной реальности. А на стене Кремля рядом со Спасской башней появилась открытка с картой Россией и надписью: «Вам, любимые!».



    Кроме того, в честь праздника «оживили» и памятники в Москве, напомнив слова известных мужчин о представительницах прекрасного пола.


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