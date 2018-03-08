На башнях Кремля в честь 8 Марта «расцвели» тюльпаны: видео

На башнях Кремля в Москве «выросли» букеты цветов. Они «распустились» с помощью технологии дополненной реальности.

В Москве придумали необычный способ поздравить женщин с 8 Марта. В Сети опубликовали видео, как огромные букеты нарциссов и тюльпанов распускаются на башнях Кремля с помощью технологии дополненной реальности. А на стене Кремля рядом со Спасской башней появилась открытка с картой Россией и надписью: «Вам, любимые!».







Кроме того, в честь праздника «оживили» и памятники в Москве, напомнив слова известных мужчин о представительницах прекрасного пола.





