Мешок с отрубленными кистями рук нашли на берегу реки под Хабаровском

На одном из участков протоки Бешеная вблизи Хабаровска обнаружен мешок с 26 парами человеческих конечностей.
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Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «останки были найдены во время обследования береговой линии».
Из сообщения источника: «Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу найдена человеческая рука».
В настоящее время по отпечаткам пальцев проводится дактилоскопическая экспертиза.
Тем временем источник в силовых структурах сообщил «Ленте.ру», что никакого криминала в находке нет. По его информации, сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отрубленные кисти оказались в реке. Кисти отрубают в морге у неопознанных тел, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.
Из сообщения источника: «Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу найдена человеческая рука».
В настоящее время по отпечаткам пальцев проводится дактилоскопическая экспертиза.
Тем временем источник в силовых структурах сообщил «Ленте.ру», что никакого криминала в находке нет. По его информации, сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отрубленные кисти оказались в реке. Кисти отрубают в морге у неопознанных тел, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.
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