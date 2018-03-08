Чума <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Чума 16+
    •  

    Мешок с отрубленными кистями рук нашли на берегу реки под Хабаровском

    8 комментариев
    • Фото: @criminal_khv /instagram.com
    Мешок с отрубленными кистями рук нашли на берегу реки под Хабаровском

    Мешок с отрубленными кистями рук нашли на берегу реки под Хабаровском

    Мешок с отрубленными кистями рук нашли на берегу реки под Хабаровском
  • Фото: @criminal_khv /instagram.com

    • На одном из участков протоки Бешеная вблизи Хабаровска обнаружен мешок с 26 парами человеческих конечностей.

    Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «останки были найдены во время обследования береговой линии».

    Из сообщения источника: «Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу найдена человеческая рука».

    В настоящее время по отпечаткам пальцев проводится дактилоскопическая экспертиза.

    Тем временем источник в силовых структурах сообщил «Ленте.ру», что никакого криминала в находке нет. По его информации, сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отрубленные кисти оказались в реке. Кисти отрубают в морге у неопознанных тел, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru