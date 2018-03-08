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    В Обнинске схватили братьев, изнасиловавших и убивших студентку

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    • Фото: sledcom.ru
    В Обнинске схватили братьев, изнасиловавших и убивших студентку

    В Обнинске схватили братьев, изнасиловавших и убивших студентку

    В Обнинске схватили братьев, изнасиловавших и убивших студентку
  • Фото: sledcom.ru

    • В Обнинске задержаны два брата, которые два года назад напали на возвращавшуюся в общежитие 19-летнюю девушку, изнасиловали и убили ее.

    Как сообщили в СК РФ, убийство произошло в апреле 2016 года. Тело девушки было обнаружено в лесном массиве города. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

    Следователи вели расследование преступления два года. Они установили, что к убийству причастны два брата — местные жители. Именно они в вечернее время совершили разбойное нападение на возвращавшуюся в общежитие студентку, изнасиловали ее и убили.

    Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Оба признали свою вину.

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