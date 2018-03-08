В Обнинске схватили братьев, изнасиловавших и убивших студентку

В Обнинске задержаны два брата, которые два года назад напали на возвращавшуюся в общежитие 19-летнюю девушку, изнасиловали и убили ее.

Как сообщили в СК РФ, убийство произошло в апреле 2016 года. Тело девушки было обнаружено в лесном массиве города. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.



Следователи вели расследование преступления два года. Они установили, что к убийству причастны два брата — местные жители. Именно они в вечернее время совершили разбойное нападение на возвращавшуюся в общежитие студентку, изнасиловали ее и убили.



Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Оба признали свою вину.