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    McDonald’s перевернул логотип в честь 8 Марта

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    • Фото: @McDonalds / twitter.com
    McDonald’s перевернул логотип в честь 8 Марта

    McDonald’s перевернул логотип в честь 8 Марта

    McDonald’s перевернул логотип в честь 8 Марта
  • Фото: @McDonalds / twitter.com

    • Американская корпорация McDonald’s, владеющая одной из самых узнаваемых в мире сетей ресторанов быстрого питания, на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня.

    Логотип McDonald’s, представлящий собой букву M, перевернули на 180%, в результате получилась буква W, означающая women — женщины.

    W вместо M появилась на официальном сайте компании, на страницах в соцсетях и в приложениях для мобильных устройств. Такая же трансформация произошла с логотипом на столбе у McDonald’s в Калифорнии. А еще в 100 ресторанах быстрого питания в США персонал 8 Марта обслуживает посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.

    Топ-менеджер McDonald’s Уэнди Льюис пояснила телеканалу CNN, что компания перевернула логотип впервые в истории «в честь замечательных достижений женщин».

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