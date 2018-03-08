Лев чуть не растерзал девочку в саудовском зоопарке: видео

Встреча льва и детей в одном из зоопарков Саудовской Аравии едва не обернулась трагедией.
Инцидент произошел в местечке Джадда. Десятки детей оказались заперты в клетке с опасным зверем. Животное набросилось на девочку, та начала кричать от ужаса. Жертва оказалась прижатой к стене и лев вцепился в нее, к счастью, на помощь пришли взрослые, они отбили девочку у царя зверей.
Как уточняет The Sun, сведений о том, какие травмы получила пострадавшая девочка и в каком она находится состоянии, нет.
Как уточняет The Sun, сведений о том, какие травмы получила пострадавшая девочка и в каком она находится состоянии, нет.
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