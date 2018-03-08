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    Неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан в Киеве

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    • Фото: @timeskievua / twitter.com
    Неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан в Киеве

    Неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан в Киеве

    Неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан в Киеве
  • Фото: @timeskievua / twitter.com

    • В Киеве неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана на Владимирской улице.

    Как сообщили в полиции города, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители опросили персонал заведения и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как «к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета; сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана».

    Как передает «Интерфакс», в результате детонации выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

    Начато уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемый разыскивается.

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