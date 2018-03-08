Неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан в Киеве

В Киеве неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана на Владимирской улице.
Как сообщили в полиции города, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители опросили персонал заведения и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как «к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета; сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана».
Как передает «Интерфакс», в результате детонации выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.
Начато уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемый разыскивается.
Как передает «Интерфакс», в результате детонации выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.
Начато уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемый разыскивается.
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