«Спасибо за тепло, заботу и красоту»: Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских женщин с 8 Марта.
Глава правительства отметил, что Международный женский день является особым поводом сказать россиянкам слова благодарности. Текст поздравления размещен на сайте кабмина.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «От всей души поздравляю вас с весенним праздником — днем 8 Марта. Это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца. Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой».
Медведев отметил, что хочет, чтобы женщины всегда ощущали поддержку, меньше уставали, чаще улыбались.
Дмитрий Медведев: «И, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жёны и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов».
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «От всей души поздравляю вас с весенним праздником — днем 8 Марта. Это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца. Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой».
Медведев отметил, что хочет, чтобы женщины всегда ощущали поддержку, меньше уставали, чаще улыбались.
Дмитрий Медведев: «И, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жёны и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов».
С праздником, дорогие женщины! Будьте здоровы, счастливы и любимы! pic.twitter.com/KeLIyKj03E— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 8 марта 2018 г.
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