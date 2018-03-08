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    «Спасибо за тепло, заботу и красоту»: Медведев поздравил россиянок с 8 Марта. 8 Марта, Медведев, женщины, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Спасибо за тепло, заботу и красоту»: Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

    «Спасибо за тепло, заботу и красоту»: Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

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    «Спасибо за тепло, заботу и красоту»: Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

    «Спасибо за тепло, заботу и красоту»: Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

    «Спасибо за тепло, заботу и красоту»: Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских женщин с 8 Марта.

      Глава правительства отметил, что Международный женский день является особым поводом сказать россиянкам слова благодарности. Текст поздравления размещен на сайте кабмина.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «От всей души поздравляю вас с весенним праздником — днем 8 Марта. Это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца. Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой».

      Медведев отметил, что хочет, чтобы женщины всегда ощущали поддержку, меньше уставали, чаще улыбались.

      Дмитрий Медведев: «И, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жёны и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов».


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