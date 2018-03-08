Китай сравнил с горой отношения с Россией

Двусторонние партнерские отношения России и Китая непоколебимы и напоминают гору. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на ежегодной
пресс-конференции.
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Ван И: «Китай полностью уверен в отношениях с Россией, основой нашей уверенности являются доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях».
Он отметил, что страны углубляют сотрудничество во многих сферах, тесно взаимодействуют по международным вопросам и «наращивают обмены». Именно на этом, по его словам, основывается уверенность в отношениях с РФ, передает РИА Новости.
По словам главы китайского МИД, всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство непоколебимо как гора. Однако всегда есть возможность для того, чтобы сделать сотрудничество еще лучше, заключил Ван И.
Он отметил, что страны углубляют сотрудничество во многих сферах, тесно взаимодействуют по международным вопросам и «наращивают обмены». Именно на этом, по его словам, основывается уверенность в отношениях с РФ, передает РИА Новости.
По словам главы китайского МИД, всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство непоколебимо как гора. Однако всегда есть возможность для того, чтобы сделать сотрудничество еще лучше, заключил Ван И.
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