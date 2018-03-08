Чума <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Чума 16+
    •  

    Китай сравнил с горой отношения с Россией

    комментировать

    Китай сравнил с горой отношения с Россией

    Китай сравнил с горой отношения с Россией

    Двусторонние партнерские отношения России и Китая непоколебимы и напоминают гору. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.

    Ван И: «Китай полностью уверен в отношениях с Россией, основой нашей уверенности являются доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях».

    Он отметил, что страны углубляют сотрудничество во многих сферах, тесно взаимодействуют по международным вопросам и «наращивают обмены». Именно на этом, по его словам, основывается уверенность в отношениях с РФ, передает РИА Новости.

    По словам главы китайского МИД, всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство непоколебимо как гора. Однако всегда есть возможность для того, чтобы сделать сотрудничество еще лучше, заключил Ван И.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru