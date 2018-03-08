В Приморье осудили педофила, надругавшегося над пасынком при его же матери

Суд вынес приговор
30-летнему жителю Приморья, которого признали виновным в надругательстве над девятилетним ребенком.
Как установлено в суде, пьяный мужчина изнасиловал девятилетнего сына своей сожительницы. Мать мальчика, ставшая очевидцем этого преступления, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело и взяли под стражу. Признав подсудимого виновным, суд назначил приморцу 13 лет лишения свободы строгого режима.
Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело и взяли под стражу. Признав подсудимого виновным, суд назначил приморцу 13 лет лишения свободы строгого режима.
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