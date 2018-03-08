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    В Приморье осудили педофила, надругавшегося над пасынком при его же матери

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    В Приморье осудили педофила, надругавшегося над пасынком при его же матери

    В Приморье осудили педофила, надругавшегося над пасынком при его же матери

    Суд вынес приговор 30-летнему жителю Приморья, которого признали виновным в надругательстве над девятилетним ребенком.

    Как установлено в суде, пьяный мужчина изнасиловал девятилетнего сына своей сожительницы. Мать мальчика, ставшая очевидцем этого преступления, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

    Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело и взяли под стражу. Признав подсудимого виновным, суд назначил приморцу 13 лет лишения свободы строгого режима.

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