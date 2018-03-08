Неслабый пол: как русские амазонки ломают привычные стереотипы

В Рязани 8 Марта решили отметить красиво во всех смыслах. Там выбрали самую обаятельную девушку, которая служит в воздушно-десантных войсках. Победила представительница дивизии из Новороссийска. В настоящее время в российской армии служат более 45 тысяч женщин.

Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, задача у женщин — как можно быстрее преодолеть маршрут сквозь овраги, насыпи, в мастерстве водителя никто не сомневается. И кто сказал, что не женское это дело?



Женщина за рулем. В таких условиях, конечно, звучит непривычно. И руль необычной машины, и женщина не в короткой юбке. Вождение боевой машины десанта — одна из задач старшего лейтенанта Ананьевой.



За пять лет Ульяна изучила бронемашины до каждого винтика. И готова работать в самых суровых условиях. Но женщина есть женщина. Так и хочется ей везде помочь.



Слабость к технике она почувствовала еще будучи курсантом. Не смутили ни габариты, ни дискомфорт в салоне. В своей машине, конечно, и мягче, и теплее.



Ульяна Ананьева, командир учебного взвода курсантов-женщин Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова: «На автомобиле есть лобовое стекло, зеркало заднего вида, на данном транспорте это отсутствует, в этом и есть сложность».



А в это время в бассейне воздушно-десантного училища полным ходом идут занятия по водолазной подготовке. Прыжки с импровизированного вертолета, подготовка к захвату, подводный бой. Обучаются мужчины, наставник — женщина.



Татьяна Головина — единственная в вооруженных силах России женщина-инструктор подобного рода. И мужчины под её руководством быстро начинают чувствовать себя, как рыбы в воде.



Татьяна Головина, инструктор по легкой водолазной подготовке Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова: «Самое главное — научить их в воде не бояться экстремальных ситуаций, научить их в воде двигаться, как им хочется, а не так, как диктует вода».



Они ломают стереотипы и на своем примере показывают, насколько сильным может быть слабый пол. И при всей занятости на службе находят время на личную жизнь. Тем более сегодня — тот день, когда ненадолго можно отвлечься от работы.