Российские бабушки не хотят мириться с паспортными данными и на деле доказывают, что экстриму все возрасты покорны. Многие из них уже давно стали звездами Интернета.

В свои 77 лет Любовь Мореходова рассекает по байкальскому льду припеваючи. Валенки с привязанными лезвиями заменяют обычные коньки. Так теплее.



Любовь Мореходова: «С первого класса учились в Курме. Четыре километра туда, четыре обратно. Пешком неохота ходить».



И сейчас конькобежный спорт — не для здоровья и развлечения, а ради пользы. Коровы пасутся далеко от дома. Приходится загонять обратно. В обе стороны получается восемь километров — экстремальная тренировка каждый день.



Любовь Мореходова: «Тогда уже летишь, только смотришь, чтобы конек в щель не попал. Иначе разобьешься вдребезги, все снесет».



Но не только катание — ее конек. В деревенском доме она живет одна. Рубит прорубь, ухаживает за скотиной и топит печку тоже сама.



После того как видео с байкальской пенсионеркой попало в Сеть, неунывающая «Баба Люба из Ютюба» стала знаменитостью. Не унывает она действительно в любой ситуации.



Любовь Мореходова: «Ехала на коньках, не заметила, что разорвало трещину. И я как ехала, так и въехала и вылезла оттуда мокрая вся».



Еще одна интернет-звезда возраста «немного за. .» живет в Уфе. В молодости Тамара Николаевна совершила 178 прыжков с парашютом. Установила мировой рекорд на точность ночного приземления. После полувекового перерыва снова потянуло в небо.



Тамара Шагинурова: «С парашютом — это такой кайф. Ни с чем не сравнить. Особенно свободное падение. Я знаю, что чувствуют птицы, паря в небе».



До прыжков даже в тандеме врачи допускать не хотели. Но настойчивая спортсменка все-таки полетела, а на аэродром обещала еще не раз вернуться.



Тамара Шагинурова: «Во сне часто ведь летаю. Это такая зараза. И летчики знают и парашютисты тоже».



Прыгать с парашютом так часто, как хотелось бы, у нее не получается. Для пенсионера это дорогое удовольствие. В свободное от полетов время Тамара Николаевна покоряет водную стихию в компании подруги — чемпионки мира по зимнему плаванию. Тамара Филипненкова завоевала золото два года назад. Тогда ей было 78. К очередным соревнованиям готовится и в воде, и на суше, но за результат не переживает.



Тамара Филипненкова: «Конкурентов у меня нет после 80. Я спокойно проплыву».



То, что спорту все возрасты покорны, им еще доказывать и доказывать. Бабушки-знаменитости на покой не собираются.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александры Тонких.