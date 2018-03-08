Глава МИД КНР: россияне могут противостоять любому давлению

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И на ежегодной
пресс-конференции заявил, что «российский народ в состоянии противостоять любому давлению». При этом он выразил надежду, что в 2018 году россияне вновь правильно проголосуют на президентских выборах.
Ван И, глава МИД КНР: «Президентские выборы крайне важны для России и российского народа, мы отметили, что президент Путин помог стране сделать важный рывок в развитии РФ и получил поддержку народа. Мы верим, что российский народ вновь сделает правильный выбор».
Он также пожелал всего самого лучшего России и россиянам, и выразил надежду, что отношения Москвы и Пекина в будущем будут продолжать успешно развиваться, передает РИА Новости.
Выбора президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Он также пожелал всего самого лучшего России и россиянам, и выразил надежду, что отношения Москвы и Пекина в будущем будут продолжать успешно развиваться, передает РИА Новости.
Выбора президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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