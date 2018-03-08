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    Глава МИД КНР: россияне могут противостоять любому давлению

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    • Фото: Reuters © 2018, Jason Lee
    Глава МИД КНР: россияне могут противостоять любому давлению

    Глава МИД КНР: россияне могут противостоять любому давлению

    Глава МИД КНР: россияне могут противостоять любому давлению
  • Фото: Reuters © 2018, Jason Lee

    • Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что «российский народ в состоянии противостоять любому давлению». При этом он выразил надежду, что в 2018 году россияне вновь правильно проголосуют на президентских выборах.

    Ван И, глава МИД КНР: «Президентские выборы крайне важны для России и российского народа, мы отметили, что президент Путин помог стране сделать важный рывок в развитии РФ и получил поддержку народа. Мы верим, что российский народ вновь сделает правильный выбор».

    Он также пожелал всего самого лучшего России и россиянам, и выразил надежду, что отношения Москвы и Пекина в будущем будут продолжать успешно развиваться, передает РИА Новости.

    Выбора президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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