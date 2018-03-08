«Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

смотреть Путин поздравил россиянок с 8 Марта

В своем праздничном обращении Путин отметил, что «сердце женщины самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична». Он обратил особое внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает приемных детей.: «Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев».Глава государства зачитал отрывок из произведения поэта Дементьева.Международный женский день ООН отмечается 8 Марта. В России Международный женский день — государственный праздник.