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    «Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Путин, женщины, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

    «Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

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    «Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

    «Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

    «Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

      Президент Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Глава государства прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева.

      В своем праздничном обращении Путин отметил, что «сердце женщины самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична». Он обратил особое внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает приемных детей.

      Владимир Путин: «Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев».

      Глава государства зачитал отрывок из произведения поэта Дементьева.

      Я знаю, что все женщины прекрасны.
      И красотой своею и умом.
      Еще весельем, если в доме праздник.
      И верностью, — когда разлука в нем.
      Не их наряды или профиль римский, —
      Нас покоряет женская душа.
      И молодость ее…
      И материнство,
      И седина, когда пора пришла.
      Покуда жив, — я им молиться буду.
      Любовь иным восторгам предпочту.
      Господь явил нам женщину, как чудо,
      Доверив миру эту красоту.

      Международный женский день ООН отмечается 8 Марта. В России Международный женский день — государственный праздник.

      смотретьПутин поздравил россиянок с 8 Марта
      Путин поздравил россиянок с 8 Марта

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