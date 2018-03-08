«Все женщины прекрасны»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Глава государства прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева.
В своем праздничном обращении Путин отметил, что «сердце женщины самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична». Он обратил особое внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает приемных детей.
Владимир Путин: «Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев».
Глава государства зачитал отрывок из произведения поэта Дементьева.
Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, — когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, — я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
Международный женский день ООН отмечается 8 Марта. В России Международный женский день — государственный праздник.
Владимир Путин: «Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев».
Глава государства зачитал отрывок из произведения поэта Дементьева.
Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, — когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, — я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
Международный женский день ООН отмечается 8 Марта. В России Международный женский день — государственный праздник.
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