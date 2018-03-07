В аэропорту Пулково представили лучшие образцы петербургской униформы для пилотов и стюардесс

Аэропорт Петербурга предлагает пассажирам оценить авиамоду, которой следовали на авиапредприятии «Пулково» и в авиакомпании «Россия».

За витриной в одном из переходов представлены 20 комплектов униформы, бывшей в ходу с 1950-х годов у пилотов и бортпроводников.



Говорят, что петербургских летчиков и стюардесс всегда узнавали во всем мире благодаря отличительно элегантному стилю. Даже когда в моду вошли удобные пуховики, российские бортпроводницы еще долго зимой носили приталенные черные пальто с павлопосадскими платками.



Встречали они пассажиров и в легких платьях с жакетом, но эта униформа долго не просуществовала. В какой-то момент отказались и от шляпок. Но сегодня этот аксессуар вернули. И стюардессы с удовольствием вспоминают секреты ношения головного убора, который удержится даже при сильном ветре на взлетно-посадочной полосе.



Конечно, следование моде в униформе — не основная цель. Костюмы должны быть, прежде всего, удобными и узнаваемыми. Чтобы пассажиры сразу понимали, к кому могут обратиться за помощью.